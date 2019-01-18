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Сайнс-младший: папа три раза мог сойти, но у него пара больших яиц

Сайнс-младший: папа три раза мог сойти, но у него пара больших яиц
Авто / Дакар-2019

Испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс поздравил своего отца с успешным завершением ралли-марафона «Дакар»-2019. Сайнс-старший оказался быстрейшим на заключительном спецучастке гонки. В генеральной классификации «Дакара» Сайнс оказался 13-м после серии различных проблем на протяжении ралли-марафона.

«Он бы мог завершить карьеру в прошлом году после победы на „Дакаре“. Он мог бы три раза сойти в нынешнем году (отказ гидроусилителя, больная шея...), но он продолжал атаковать и сумел выиграть последний спецучасток. Почему? Потому что он наслаждается гонками и у него есть пара больших яиц. Хорошая работа, папа!» — написал Сайнс-младший в своём твиттер-аккаунте.

Дакар 2019. Легковые (СУ - 112 км)
17 января 2019 года, четверг. 15:00 МСК
1
Карлос Сайнс
MINI
01:20:01
2
Себастьен Лёб
Peugeot
01:20:43
3
Сириль Депре
MINI
01:22:32
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