Риккардо: все мы знаем, каков уровень Хюлькенберга

Новобранец «Рено» Даниэль Риккардо не придаёт значения тому, что его партнёр по команде Нико Хюлькенберг установил антирекорд Формулы-1 по количеству проведённых гонок без подиумов. По словам австралийца, это вовсе не говорит о слабом уровне Нико.

«Я возьму с собой в „Рено“ воспоминания о победе. Они придадут мне уверенности, а она мне понадобится ещё и потому, что моим напарником будет Нико. Думаю, что все, кто разбирается в Формуле-1, знают, какой уровень у Хюлькенберга. Если рассуждать не разбираясь, то у него 200 гонок или около того без подиумов. Но мы знаем, каков его уровень. Так что я должен взять с собой лучшие моменты, которые помогут не только в борьбе с Нико, но и будут способствовать прогрессу команды», — приводит слова Риккардо GPblog.