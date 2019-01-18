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Риккардо: все мы знаем, каков уровень Хюлькенберга

Риккардо: все мы знаем, каков уровень Хюлькенберга
Авто / Формула-1

Новобранец «Рено» Даниэль Риккардо не придаёт значения тому, что его партнёр по команде Нико Хюлькенберг установил антирекорд Формулы-1 по количеству проведённых гонок без подиумов. По словам австралийца, это вовсе не говорит о слабом уровне Нико.

«Я возьму с собой в „Рено“ воспоминания о победе. Они придадут мне уверенности, а она мне понадобится ещё и потому, что моим напарником будет Нико. Думаю, что все, кто разбирается в Формуле-1, знают, какой уровень у Хюлькенберга. Если рассуждать не разбираясь, то у него 200 гонок или около того без подиумов. Но мы знаем, каков его уровень. Так что я должен взять с собой лучшие моменты, которые помогут не только в борьбе с Нико, но и будут способствовать прогрессу команды», — приводит слова Риккардо GPblog.

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