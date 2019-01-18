«Золото» и «серебро» в видеоблоге «КАМАЗ-мастера» с последнего этапа «Дакара»

Российская команда в классе грузовиков «КАМАЗ-мастер» опубликовала видеоблог с 10-го, финального, этапа ралли-марафона «Дакар»-2019.

Напомним, по его итогам чемпионом стала гонщик «КАМАЗ-мастера» Эдуард Николаев. Второе место у его напарника по команде Дмитрия Сотникова.

Ролик был выпущен на официальном YouTube-канале «КАМАЗ-мастера».

«Дакар»-2019. Грузовики. 10-й СУ



1. Тон ван Генугтен («Ивеко») — 1:28.21

2. Алеш Лопрайс («Татра») — +3.11

3. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — +5.23.



«Дакар»-2019. Грузовики. Общий зачёт



1. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — 41:01.35

2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — +25.36

3. Жерар де Рой («Ивеко») — +1:34.44

4. Федерико Вильягра («Ивеко») — +5:49.08

5. Алеш Лопрайс («Татра») — +5:59.51

6. Сергей Вязович («МАЗ») — +6:39.29.