«Золото» и «серебро» в видеоблоге «КАМАЗ-мастера» с последнего этапа «Дакара»

Российская команда в классе грузовиков «КАМАЗ-мастер» опубликовала видеоблог с 10-го, финального, этапа ралли-марафона «Дакар»-2019.
Напомним, по его итогам чемпионом стала гонщик «КАМАЗ-мастера» Эдуард Николаев. Второе место у его напарника по команде Дмитрия Сотникова.
Ролик был выпущен на официальном YouTube-канале «КАМАЗ-мастера».
«Дакар»-2019. Грузовики. 10-й СУ
1. Тон ван Генугтен («Ивеко») — 1:28.21
2. Алеш Лопрайс («Татра») — +3.11
3. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — +5.23.
«Дакар»-2019. Грузовики. Общий зачёт
1. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — 41:01.35
2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — +25.36
3. Жерар де Рой («Ивеко») — +1:34.44
4. Федерико Вильягра («Ивеко») — +5:49.08
5. Алеш Лопрайс («Татра») — +5:59.51
6. Сергей Вязович («МАЗ») — +6:39.29.