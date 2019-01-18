Вязович: МАЗы проявили себя как одни из самых выносливых грузовиков на планете

Гонщик «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович подвёл итоги 10-го, финального, этапа ралли-марафона «Дакар»-2019, на котором его экипаж занял 10-е место.

«Надо признать, мы ошибались. А вот техника нас приятно порадовала. МАЗы проявили себя как одни из самых выносливых грузовиков на планете. Даже после серьёзных падений в песках они продолжали ехать, преодолевая огромные дюны. Сложно представить более совершенные машины», — цитирует Вязовича пресс-служба «МАЗа».

Общий зачёт «Дакара»-2019 класса грузовиков выглядит следующим образом:



1. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — 41:01.35

2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — +25.36

3. Жерар де Рой («Ивеко») — +1:34.44

4. Федерико Вильягра («Ивеко») — +5:49.08

5. Алеш Лопрайс («Татра») — +5:59.51

6. Сергей Вязович («МАЗ») — +6:39.29.