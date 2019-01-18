Баттон и его девушка ждут ребёнка

Девушка чемпиона Формулы-1 2009 года Дженсона Баттона беременна. Об этом британский гонщик сообщил в своём «инстаграме».

«Бриттни и я рады объявить о новом члене нашей семьи! Посмотрите, как комфортно он устроился! #малышбаттон», - написал Дженсон.

Девушка 38-летнего Баттона — 28-летняя модель Бриттни Уорд. Пара начала встречаться в марте 2016 года, после того как гонщик расстался со своей женой японской моделью Джессикой Митибатой.

Ранее стало известно, что в сезоне-2019 Баттон продолжит выступать в гоночной серии Super GT, в которой он является действующим чемпионом. Дженсон будет пилотом «Хонды», его напарником по команде — Наоки Ямамото.



Параллельно с Super GT Баттон будет выступать в WEC в составе команды «СМП Рейсинг».