Номер 69 будет навсегда выведен из обращения в MotoGP

Руководство MotoGP приняло решение навсегда изъять из обращения номер 69, под которым выступал чемпион 2006 года Ники Хейден, сообщает пресс-служба серии. Торжественная церемония вывода номера из обращения и закрепления его за американским пилотом пройдёт на этапе MotoGP в Остине в апреле 2019 года.



«Для Ники было бы большой честью, что его номер будет изъят из обращения именно в Остине. Очень уместно, что это произойдёт на гонке в США, потому что домашних этапов Ники всегда ждал на протяжении всего сезона, они много для него значили.



Для меня это будет особенное событие, поскольку я также выступал под этим номером в гонках, и я был очень горд, что Ники носил этот номер на своих мотоциклах на протяжении всей карьеры. Я хотел бы выразить огромную благодарность руководству серии за то, что они решили почтить память Ники таким образом, наряду с другими жестами, которые они делали, чтобы поддержать нас в эти трудные времена», — подчеркнул Эрл Хейден, отец погибшего в мае 2017 года пилота.