«Пирелли» объяснила нестандартную маркировку шин на тестах Ф-1

Компания «Пирелли» объявила, каким образом будет выглядеть маркировка шин на предстоящих предсезонных тестах в Барселоне, сообщает Autosport. Напомним, со следующего сезона итальянские шинники будут использовать только три цвета для маркировки составов резины — белый, жёлтый, красный.



Поскольку на предстоящих тестах будет использоваться пять типов резины, компания представила свой вариант маркировки этих шин.



Самые жёсткие составы шин будут помечены белым цветом, но на них будет отсутствовать ободок с внешней стороны покрышки. Второй по степени жёсткости состав будет помечен стандартным белым цветом. Средний состав получит жёлтую маркировку, мягкий — красную, а самый мягкий состав получит маркировку красного цвета, без ободка с внешней стороны.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Альберто Фабреги.