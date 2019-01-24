Болид «Рено» прошёл краш-тесты

Новый болид «Рено» RS19, который будет использоваться французской командой в ходе предстоящего сезона Формулы-1, прошёл краш-тесты ФИА, сообщает Motorsport-Total. «Рено» стал четвёртой командой, которая успешно прошла эту обязательную процедуру. Ранее через неё уже прошли в «Торо Россо», «Феррари» и «Макларене».

Что касается непосредственно презентации нового болида «Рено», то она будет проведена 12 февраля.

12 февраля — презентация болида «Рено»,

13 февраля — презентация болида «Форс Индия»,

14 февраля — презентация болида «Макларена»,

14 февраля — презентация болида «Заубера»,

15 февраля — презентация болида «Феррари»,

18—21 февраля — первые предсезонные тесты,

26 февраля — 1 марта — вторые предсезонные тесты.