В «Рено» обещают совершенно обновлённый болид в 2019 году

Исполнительный директор «Рено» Марцин Будковски рассказал, как продвигается работа над проектированием нового болида команды. По словам функционера, в 2019 году болельщики увидят практически новую машину.

«От прошлого болида осталось только усилитель рулевого управления. Можете себе представить, как сильны изменения в остальных частях машины. Всё потому, что мы стараемся выжать максимум во всех компонентах. Главная задача — завершить всё вовремя. Работа идёт очень напряжённо, но так бывает всегда. Если этого нет, значит, что-то идёт не так. Таков закон — завершить всю работу нужно как можно позже, чтобы выжать максимум из проекта, перед тем как приступить к производству частей», — приводит слова Будковски Motorsport-Total.