Президент Чили пообещал поспособствовать возвращению в страну «Дакара»

Президент Чили Себастьян Пиньера провёл встречу с победителем ралли «Дакар» в классе мотовездеходов Франсиско Лопесом Контардо. В ходе общения спортсмен попросил у главы государства вернуть «Дакар» в Чили. Пиньера положительно отреагировал на эту просьбу, пообещав поспособствовать проведению гонки на территории страны, сообщает La Nacion.

В 2019 году Чили не стал принимать этапы знаменитого ралли-марафона, руководствуясь финансовыми соображениями, а также заботясь о вопросах экологии и сохранении культурного наследия.

Ралли-марафон «Дакар» проводится в Южной Америке с 2009 года. Этапы многодневки проходили по территории Аргентины, Боливии, Чили и Перу. Чили в последний раз выступала в роли организаторов ралли в 2015 году.