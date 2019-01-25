Грожан: «Хаас» с каждым годом всё лучше и лучше

Пилот «Хааса» Ромен Грожан оптимистично настроен на следующий сезон Формулы-1.

«Да, мы усердно работаем. Понятно, что раз мы не производим собственные детали, то создание новых элементов занимает немного больше времени, чем у других команд, но мы тесно сотрудничаем с партнёрами. Честно говоря, «Хаас» с каждым годом всё лучше и лучше, и очень приятно видеть, что за последние три года всё так изменилось», — сказал Грожан.

С Роменом согласен главный инженер «Хааса» Аяо Комацу.

«Нелегко, и у меня нет иллюзий. Перед нашим четвёртым сезоном мы должны улучшаться в каждом отдельном аспекте, чтобы иметь шанс сохранить пятое место. Так что это огромная задача, но задача, которую мы будем стараться достичь с полной отдачей», — цитирует Комацу Sports Mole.