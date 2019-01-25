Источник: ливрея нового болида «Форс Индия» будет сине-розовой

Появились слухи о цветах болида «Форс Индия» на сезон Формулы-1 2019 года.

Ранее «Форс Индия» заключила спонсорский контракт с кенийской букмекерской компанией SportPesa. Предполагается, что SportPesa будет платить «Форс Индия» 8 млн долларов за первый год сотрудничества, 10 млн долларов в 2020 году и ещё 12 млн долларов, если они будут работать вместе в 2021-м.



На тот момент было неясно, что станет с нынешним главным спонсором «Форс Индия» — BWT, по контракту с которым у команды Формулы-1 была розовая расцветка болида.

Как сообщает Sport Business, его источнику стало известно, что теперь ливрея «Форс Индия» будет сине-розового цвета. Если эта информация окажется соответствующей действительности, то это будет означать, что «Форс Индия» продолжает работу с BWT.