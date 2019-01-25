Сироткин — о тестах Формулы-Е: многие в команде были удивлены моим результатом

Российский пилот программы SMP Racing Сергей Сироткин рассказал, как проходил тесты новичков Формулы-Е.

«Я проехал несколько установочных кругов вечером и полноценную тестовую сессию другого дня. Машина совершенно ни на что не похожа, очень и очень странная как в управлении, так и в восприятии. Уровень сцепления с трассой и аэродинамика там хорошие, и если говорить о чистом темпе, это машина примерно на уровне Формулы-3. Но то, как она кренится, скользит, как реагирует на твои действия, нажатие на газ, в целом достаточно странно. Так что мне потребовалось время, чтобы освоиться, и я совсем не уверен, что мне удалось до конца раскрыть потенциал этой техники. Машина действительно требует совсем иного подхода по сравнению с тем, к чему я привык.

На тестах утром и вечером даётся по 10 кругов в режиме attack mode – это чуть меньшая мощность, чем в квалификационной версии, но больше, чем в гоночной. В этом режиме по тем же причинам я не проехал ни одного круга. К сожалению, день получился не самым продуктивным. Но, тем не менее, темп на базовой мощности у меня был хорошим, думаю, многие в команде были удивлены таким результатом", — сказал Сироткин F1News.