«Торо Россо» анонсировал дату презентации болида на сезон 2019 года

Команда Формулы-1 «Торо Россо» презентует болид на чемпионат 2019 года 11 февраля.

Для объявления этой новости пресс-служба итальянской «конюшни» выложила на YouTube-канале специальный тизер-ролик.

Напомним, что пилотами команды в следующем чемпионате будут россиянин Даниил Квят и тайско-британский гонщик Александер Албон.

Ключевыми датами Формулы-1 в 2019-м пока являются:



12 февраля — презентация болида «Рено»;

13 февраля — презентация болида «Форс Индия»;

14 февраля — презентация болида «Макларена»;

15 февраля — презентация болида «Феррари»;

18 февраля — презентация болида «Заубера»;

18-21 февраля — первые предсезонные тесты;

26 февраля — 1 марта — вторые предсезонные тесты.

Первый Гран-при «Королевских гонок» в 2019 году пройдёт в Австралии с 15 по 17 марта.