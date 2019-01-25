«Торо Россо» анонсировал дату презентации болида на сезон 2019 года

Команда Формулы-1 «Торо Россо» презентует болид на чемпионат 2019 года 11 февраля.
Для объявления этой новости пресс-служба итальянской «конюшни» выложила на YouTube-канале специальный тизер-ролик.
Напомним, что пилотами команды в следующем чемпионате будут россиянин Даниил Квят и тайско-британский гонщик Александер Албон.
Ключевыми датами Формулы-1 в 2019-м пока являются:
12 февраля — презентация болида «Рено»;
13 февраля — презентация болида «Форс Индия»;
14 февраля — презентация болида «Макларена»;
15 февраля — презентация болида «Феррари»;
18 февраля — презентация болида «Заубера»;
18-21 февраля — первые предсезонные тесты;
26 февраля — 1 марта — вторые предсезонные тесты.
Первый Гран-при «Королевских гонок» в 2019 году пройдёт в Австралии с 15 по 17 марта.