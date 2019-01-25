Лоу считает, что проблемы Кубицы с рукой не помешают его выступлениям

Технический руководитель «Уильямса» Падди Лоу заявил, что проблемы гонщика Роберта Кубицы с рукой не помешают ему в сезоне 2019 года.

В 2011 году во время одной из гонок Роберт попал в аварию, в следствие чего получил травму руки и был вынужден приостановить спортивную карьеру. Следующий чемпионат Формулы-1 станет для 34-летнего поляка первым в этой серии с момента аварии.

«Очевидно, мы должны были учитывать это, когда выбирали Кубицу, потому что нельзя притворяться, что этой проблемы или потенциальной проблемы не существует. Но мы приняли решение и уверены, что Роберт — это пилот топ-класса и что он готов вернуться в Формулу-1.



Я даже не думаю об этом, это не решающий фактор. Роберт — наш пилот, он на что процентов компетентен, он на сто процентов привержен нам, и мы на сто процентов привержены ему. Может быть, люди со стороны будут поднимать этот вопрос, но этого у нас даже в мыслях нет», — цитирует Лоу Motorsport.