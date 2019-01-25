Марко: команды Формулы-1 не близки к соглашению по потолку бюджетов

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко не подтвердил информацию о том, что в Формуле-1 близки к достижению соглашения о бюджете команд на 2021 год.



Напомним, ранее сообщалось, что на январском совещании стратегической группы крупные команды договорились с Liberty Media и FIA о введении максимальных годовых бюджетов в размере $ 185 млн (2021 г.), $ 160 млн (2022 г.) и $ 135 млн (2023 г.).



«В принципе мы согласны по цифрам с «Феррари» и «Мерседесом», но другие команды настроены критически к нашему варианту.



Нам также нужно обсудить, какие отделы гоночных команд подпадают под бюджетный потолок. Пока в этом плане ничего не ясно.



Кроме того не так просто будет контролировать соблюдение правил большими автомобильными концернами. Как вы узнаете, какой компьютер работает на весь концерн, а какой конкретно на команду Формулы-1?» — цитирует Марко Sports Mole.

Введение потолка бюджетов в Ф-1 стало ближе, «Феррари» не против изменений