Леклер считает, что первые гонки сезона могут показаться Расселлу скучными

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мыслями о перспективах новобранца чемпионата, гонщика «Уильямса» Джорджа Расселла, отметив, что первые гонки сезона могут показаться британцу достаточно скучными.

«Помню, что первые гонки в Формуле-1 показались мне очень длинными по сравнению с Формулой-2. После 20 кругов ты думаешь, что до финиша пару кругов, а потом тебе говорят, что нужно проехать ещё 40. На первых трёх этапах „Заубер“ не был конкурентоспособным, так что после 20 кругов мы были в хвосте и просто ждали финиша. Возможно, это тоже частично стало причиной того, что мне было скучно. Потом это стало интереснее.

В целом же Расселл очень сильный пилот. Не знаю, будет ли он испытывать те же проблемы в первых трёх гонках, что и я. У меня нет для него какого-то особенного совета. Думаю, он найдёт способ выйти на высокий уровень выступлений», — приводит слова монегаска F1i.