Алонсо: нынешний год будет более загруженным, чем минувший

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо, который нынешний сезон проведёт вне пределов Ф-1, рассказал, что, невзирая на уход из «Макларена», 2019 год будет для него даже более загруженным, чем 2018 год.

«На данный момент я загружен даже больше, чем в минувшем году. Да, когда стартует Формула-1, то времени нет. Но сейчас я занят сильнее, чем в это же время в январе в прошлом году. В феврале меня ждут тесты с „Тойотой“ и тесты программы в IndyCar, график напряжённый вплоть до июня. Я не ожидал такого расписания. Люди спрашивают, каково мне жить без Формулы-1, и говорят, что, должно быть, у меня стало больше времени. Но я отвечаю, что, возможно, вернусь в Формулу-1, чтобы немного отдохнуть», — приводит слова испанца F1i.

В квалификации гонки «24 часа Дайтоны» экипаж Фернандо Алонсо показал шестое время. С поула в гонке будет стартовать экипаж «Мазды» в составе Джарвис/Нуньес/Бернхард/Раст.