В Аргентине не намерены проводить «Дакар» или этапы Формулы-1

В правительстве Аргентины заинтересованы в дальнейшем проведении этапов чемпионата мира MotoGP и вместе с тем понимают, что в ближайшие годы в страну не вернутся ни этап Формулы-1, ни «Дакар».

«Верим, что в 2019 году мы сможем увеличить количество зрителей на этапе MotoGP. Речь о падениях, авариях, победах Валентино Росси», — приводит слова Рикардо Сосы, секретаря по туризму региона Сантьяго дель Эстеро, Marca.

Что касается проведения этапа Формулы-1, то я мечтаю об этом, но сейчас нужно оставаться реалистами, и пока у нас есть MotoGP. «Дакар»? Пока это не является нашим приоритетом», — добавил Соса.

Напомним, ранее президент Чили пообещал вернуть в страну ралли «Дакар». В 2019 году знаменитая гонка прошла только на территории Перу.