Вандорн: старт сезона в Формуле-E получился достаточно непростым

Пилот команды Формулы-E HWA Стоффель Вандорн поделился впечатлениями от старта сезона в новой для себя серии, признав, что складывается начало пока очень непросто.

«Старт сезона для нас выдался очень непростым. У нас были некоторые проблемы на этапе в Марокко. Это было неидеально. Надеюсь, что в Чили у нас получится чистый уик-энд. Когда гоночный уик-энд укладывается в один день, то даже небольшая проблема кажется чем-то очень серьёзным. Так что, надеюсь, мы решим все проблемы. Если уик-энд будет чистым, мы сможем преподнести приятный сюрприз.

И наша команда, и я — новобранцы серии. Нам важно учиться и проходить через эти процессы. Мы учимся каждый уик-энд», — приводит слова бельгийского пилота The Independent.