Умер экс-глава команды «Шницер БМВ» Чарли Ламм

Сегодня, 25 января, стало известно о внезапной смерти бывшего главы команды «Шницер БМВ» Чарли Ламма. Экс-функционер скончался в возрасте 63 лет, сообщает Motorsport. Ламм стоял у истоков успехов «Шницер БМВ» во многих гоночных сериях.

В 1980-х годах он трижды привёл БМВ к победе в чемпионате ETC (European Touring Car Championship). На рубеже 1980-1990-х годов он помог команде одержать успех в серии DTM. Gод руководством Ламма «Шницер БМВ» завоёвывала также успехи в британских и японских туринговых сериях.

В 1999 году Ламм способствовал успеху прототипа V12 LMR на суточном марафоне «24 часа Ле-Мана», что он рассматривал как пик своей карьеры. Отметим, что Ламм покинул БМВ лишь за два месяца до смерти.