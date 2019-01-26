Петров — о дебюте в ралли: было очень сложно, но проехали безошибочно

25 января в городе Лахденпохья (Карелия) стартовал первый этап гонки Ралли Карелия, которая завершится уже 26 января. В соревнованиях принимает участие экс-пилот Формулы-1, гонщик программы SMP Racing Виталий Петров. По итогам дня он поделился впечатлениями от первого опыта участия в ралли.

«Признаюсь, было очень сложно, но мы безошибочно проехали, и я всем доволен. Накануне я впервые писал стенограмму со своим штурманом. Самое главное – мы хорошо с ним сработались. Дмитрий – профессионал, очень опытный и сильный штурман. Теперь я представляю, чего ожидать в будущем и как надо работать.

Последние два допа мы ехали уже в сумерках, но не стали ставить люстры, поскольку при дальнем свете, когда идёт снег, как сегодня, ничего не видно. На тестах я пробовал – выключил их и даже быстрее проехал. Меньше сопротивление встречному потоку воздуха и лучше обзор. Сложнее было только от снежного шлейфа, которая оставляет после себя впереди идущая машина. Сегодня это был Владимир Васильев – он вместе со мной заявлен от SMP Racing, и его автомобиль также обслуживает PRO-Sport Rally.

Видел на трассе своих болельщиков, но не стал им сигналить, поскольку решил: лучше я сконцентрируюсь на следующем повороте, не буду отвлекаться. Спасибо, что приехали меня поддержать, мне очень приятно», — рассказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата».