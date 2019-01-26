Джимми Джонсон: надеюсь в будущем поработать вместе с Алонсо

Многократный чемпион NASCAR Джимми Джонсон сказал, что надеется поработать вместе с двукратным чемпионом Формулы-1 Фернандо Алонсо.



«У меня несколько замечательных друзей в «Макларене», а у них много задумок, связанных с гонками. В будущем я могу получить некоторые возможности. Хотел бы поучаствовать с Фернандо Алонсо в гонках на выносливость. Мы уже шутили по этому поводу. Пока задумки не были реализованы, но, надеюсь, в будущем мы ещё поработаем вместе», — приводит слова Джимми Джонсона Yahoo.



Напомним, в ноябре 2018 года Алонсо и Джонсон провели показательные заезды на трассе в Бахрейне. Во время заездов пилоты обменялись техникой: Джонсон попробовал силы за рулём болида Формулы-1 команды «Макларен», а Алонсо проехал за рулём сток-кара.