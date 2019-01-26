В «Тойоте» остались недовольны отменой третьего СУ Ралли Монте-Карло

Руководитель заводской команды «Тойота» Томми Мякинен остался крайне недоволен отменой третьего спецучастка Ралли Монте-Карло. Спецучасток был отменён из-за невозможности организаторов гарантировать безопасность зрителям этапа.



«Организаторам стоило отменить все утренние спецучастки. Наша стратегия была завязана на секции в целом. В результате мы потеряли лидерство, но никто не сказал, что он ответственен за это. А что если из-за этого мы в конце сезона потеряем титул? Но ФИА это не беспокоит.



На Ралли Монте-Карло отмена одного спецучастка может отразиться на ходе всего этапа. В Швеции это неважно, потому что там все стартуют на одинаковых составах шин.



Руководство виновато в том, что позволило болельщикам выйти на спецучасток. Нечестно, что за 15 минут до старта делегат безопасности сообщает, что мы не можем стартовать. Они просто не понимают сути ситуации», — приводит слова Мяккинена Autosport,