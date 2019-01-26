Дзанарди: пытаюсь, извините за выражение, твёрдо стоять на ногах

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион CART и четырёхкратный чемпион паралимпийских игр Алеcсандро Дзанарди поделился ожиданиями от предстоящей гонки «24 часа Дайтоны» и рассказал о причинах, по которым продолжает выступать в гонках, несмотря на ампутацию обеих ног.



«У нас у всех есть ожидания, но иногда лучше удивляться тому, что происходит, и обнаруживать, что всё идёт гораздо лучше, чем вы себе представляли. Я пытаюсь, извините за выражение, твёрдо стоять на ногах. Для меня участие в гонках — отличная возможность как с моей точки зрения, так и с точки зрения людей, которые вложили много ресурсов и усилий в то, чтобы это случилось.



Несомненно, авария была одним из самых важных эпизодов в моей жизни. Но в ходе реабилитации рядом со мной были люди, которые вдохновляли меня. Я не делал ничего, чтобы специально вдохновить кого-либо, но, уверен, со стороны люди смотрят на мою историю и это мотивирует их двигаться дальше.



Не могу прогнозировать то, что гонка в Дайтоне пройдёт хорошо, но после гонки мне скажут, что мы вместе попробуем силы в Ле-Мане. Это не так важно для меня, но почему я не должен этого делать, если могу? Иногда за тебя всё решает жизнь», — приводит слова Дзанарди Reuters.