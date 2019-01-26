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Алонсо: участие в NASCAR не входит в мои планы в краткосрочной перспективе

Алонсо: участие в NASCAR не входит в мои планы в краткосрочной перспективе
Авто / Америка/WEC/Формула-Е

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо исключил возможность участия в гонках NASCAR в ближайшее время, но при этом не стал отказываться от идеи выступления в этой американской серии.

«Гонки на серийных автомобилях на данный момент не входят в мои планы. Никогда не говори «никогда», но в краткосрочной перспективе это не в планах, поскольку мне придётся начинать с нуля, изучая всё досконально заново.

Сейчас у меня очень загруженный график из-за подготовки к гонкам WEC и «500 милям Индианаполиса», так что это не самый подходящий момент, чтобы пробовать силы в NASCAR», — приводит слова Фернандо Алонсо GPBlog.

Напомним, что Алонсо завершил карьеру в Формуле-1 по окончании сезона 2018 года.

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