Алонсо: участие в NASCAR не входит в мои планы в краткосрочной перспективе

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо исключил возможность участия в гонках NASCAR в ближайшее время, но при этом не стал отказываться от идеи выступления в этой американской серии.



«Гонки на серийных автомобилях на данный момент не входят в мои планы. Никогда не говори «никогда», но в краткосрочной перспективе это не в планах, поскольку мне придётся начинать с нуля, изучая всё досконально заново.



Сейчас у меня очень загруженный график из-за подготовки к гонкам WEC и «500 милям Индианаполиса», так что это не самый подходящий момент, чтобы пробовать силы в NASCAR», — приводит слова Фернандо Алонсо GPBlog.

Напомним, что Алонсо завершил карьеру в Формуле-1 по окончании сезона 2018 года.