216 бывших сотрудников «Кэтерхэма» получили часть задолженности по зарплате

216 бывших сотрудников «Кэтерхэма» наконец получили часть задолженности по зарплате после долгого периода юридических и финансовых тяжб, сообщает Autosport.



«Это отражает годы работы, проделанной внешней администрацией по раскручиванию дел компании «Кэтерхэм». Многие из активов имели международные аспекты и являлись предметом конкурирующих претензий, которые должны были разрешиться до момента их реализации. Сотрудники команды получили право на получение эквивалента невыплаченной заработной платы за предыдущие четыре месяца работы в сумме не более 800 фунтов стерлингов», — гласит заявление компании.



Напомним, команда была признана банкротом в начале 2015-го, а в марте того же года активы команды были распроданы на аукционе. За историю существования команда не набрала ни одного очка.