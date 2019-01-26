В «Макларене» работают над повышением надёжности болида на тестах

Руководитель «Макларена» Зак Браун подчеркнул, что команда работает над повышением надёжности на предстоящих тестах в Барселоне в сравнении с сезоном 2018 года.



«Одна из причин, почему в прошлом году наш болид развивался медленнее, чем у других команд, — в низком уровне надёжности машины. Съезжая с грузовика на тестах в Барселоне, мы сразу же должны были решать проблемы с колёсными гайками и электрикой, а не работать над настройками, а в итоге сконцентрировались не на производительности, а на надёжности.



Команда проделала большую работу, чтобы прибавить в надёжности после тестов, и обе машины финишировали в Австралии. В этом году мы находимся в лучшей ситуации, чем в прошлом, с точки зрения как надёжности, так и производительности», — приводит слова Зака Брауна RaceFans.