Алонсо — о «24 часах Дайтоны»: уверен в своих силах

Испанский гонщик Фернандо Алонсо, экипаж которого стал шестым в квалификации гонки «24 часа Дайтоны», поделился впечатлениями от заездов. Алонсо выступит в гонке в экипаже с Камуи Кобаяси, Ренгером ван дер Занде и Джоржаном Тейлором.



«Не в первый раз выступаю в гонках на выносливость, так что теперь хорошо знаю конфигурацию трассы, понимаю, как правильно действовать, когда попадаешь в трафик, и чего ждать в ночной части гонки. В прошлые годы команда Wayne Taylor Racing почти всегда была на подиуме, а два года назад одержала победу, так что мы уверены в своих силах.



Уверен в своих силах и я, у меня гораздо больше шансов, чем в прошлом году. Моя цель — выступить намного конкурентоспособнее, чем в 2018 году», — приводит слова Фернандо Алонсо Sport24.co.nz.