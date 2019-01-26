Лоу: работа Расселла рядом с Хэмилтоном сыграет для него важную роль

Технический директор «Уильямса» Падди Лоу считает, что совместная работа Джорджа Расселла и Льюиса Хэмилтона в 2018 году в составе команды «Мерседес» будет очень полезной для него в будущем.



«Работа Джорджа Расселла рядом с Льюисом Хэмилтоном будет очень ценной для него. Пилоты имеют тенденцию работать в собственном пузыре, и по своей природе они всегда очень конкурентоспособны, поскольку считают себя лучшими.



Это определение личной конкуренции, то, что все хотят видеть в гонщиках Формулы-1, с личной точки зрения пилоты не в силах смотреть на другого гонщика и говорить, что хотят учиться у него, что восхищаются им, потому что он лучше. Джордж достаточно умён и скромен, чтобы воспользоваться этой привилегией и оценить её, работая с кем-то, кто, несомненно, намного опережает его на данный момент.



Ему важно было видеть, как работает Льюис, на что он тратит время, какой у него подход, какое у него отношение. Это будет чрезвычайно ценным для Расселла в будущем», — приводит слова Падди Лоу Autosport.