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Сайнс: в топ-командах Хюлькенберг стал бы выигрывать сразу

Сайнс: в топ-командах Хюлькенберг стал бы выигрывать сразу
Авто / Формула-1

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс-младший очень высоко оценил уровень бывшего напарника по «Рено» Нико Хюлькеберга.

«В год, когда я пришёл в «Рено», Хюлькенберг уже был очень силён. Я видел его выступления на высочайшем уровне. Для меня Хюлькенберг — пилот, который за рулём «Мерседеса», «Феррари» или «Ред Булл» сразу же начал бы выигрывать.

Но, к сожалению, увидеть это маловероятно, поскольку в Формуле-1 всё работает иначе. Нико — один из тех парней, у кого я многому научился и теперь иду в «Макларен» с этим опытом, проведя время в одной команде с одним из самых талантливых гонщиков современности. Желаю своей бывшей команде всего наилучшего. Не знаю, насколько они планируют сократить отрыв от топ-команд, но в квалификациях они отставали на полторы-две секунды», — приводит слова Карлоса Сайнса Motorsport.

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