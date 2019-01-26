Сайнс: благодарен «Ред Булл», но сейчас в моей карьере новая глава

Воспитанник молодёжной программы «Ред Булл», экс-пилот «Торо Россо», а ныне гонщик «Макларена» Карлос Сайнс выразил благодарность «Ред Булл», но подчеркнул, что готов к новой главе в карьере.

«Очень благодарен „Ред Булл“. Без „Ред Булл“ я бы не был сейчас здесь и не был бы пилотом „Макларена“. Так что я должен быть им очень благодарен за то, что они для меня сделали. Но правда в том, что сейчас в моей карьере наступил новый этап. В некотором смысле я уже независимый и сам веду свою карьеру.

Независимость выражена в том числе первым двухлетним контрактом в Формуле-1. Это то, чего я хотел. Собираюсь быть новым Карлосом Сайнсом, и я ждал новой главы карьеры", — приводит слова испанца GPblog.