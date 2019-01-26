Ди Грасси выиграл квалификацию Формулы-E на этапе в Чили, Верляйн — 3-й

В Сантьяго (Чили) завершилась квалификационная сессия Формулы-Е. По её итогам поул завоевал Лукас ди Грасси из команды «Ауди». Второе место досталось Себастьену Буэми из «Ниссана», тройку лучших замкнул новобранец серии, ещё один экс-пилот Формулы-1 Паскаль Верляйн.

Отметим, Стоффель Вандорн будет стартовать в гонке с пятого места, а ещё один новобранец серии, вице-чемпион мира Формулы-1 Фелипе Масса, примет старт с десятой позиции.

Формула-E. Квалификация. Чили

1. Лукас ди Грасси (Team Abt)

2. Себастьен Буэми (DAMS) — +0,526

3. Паскаль Верляйн (Mahindra Racing) — +0,635

4. Даниэль Абт (Team Abt) — +0,668

5. Стоффель Вандорн (HWA Racelab) — +0,945

6. Сэм Бёрд (Virgin Racing) — +0,963

Не прошли в супер-поул

7. Эдоардо Мортара (Venturi)

8. Максимилиан Гюнтер (Dragon Racing)

9. Александер Симс (Andretti Autosport)

10. Фелипе Масса (Venturi)

11. Хосе-Мария Лопес ((Dragon Racing)

12. Митч Эванс (Jaguar Racing)

13. Жан-Эрик Вернь (Techeetah)

14. Оливер Роуленд (DAMS)

15. Андре Лоттерер (Techeetah)

16. Робин Фряйнс (Virgin Racing

17. Гэри Паффетт (HWA Racelab)

18. Антонио Феликс да Кошта (Andretti Autosport)

19. Оливер Тёрви (NIO Formula E Team)

20. Нельсиньо Пике (Jaguar Racing)

21. Жером Д'Амброзио (Mahindra Racing)

22. Том Дильмман (NIO Formula E Team)