Ди Грасси лишён поула на этапе Формулы-Е в Чили, с первого места стартует Буэми

Пилот команды «Ауди» Лукас ди Грасси лишён победы в квалификации Формулы-E на этапе в Чили, сообщает официальная страница серии в «Твиттере». Результат бразильца был исключён из протокола из-за технических нарушений, в гонке ди Грасси будет стартовать с последнего места.

Таким образом, первое место по итогам квалификации перешло к Себастьену Буэми, со второго места будет стартовать новобранец серии Паскаль Верляйн, а третье место досталось Даниэлю Абту.

Гонка в Сантьяго станет третьей в нынешнем сезоне Формулы-E. В её преддверии лидерство в общем зачёте удерживает пилот Mahindra Racing Жером Д'Амброзио, у которого 40 очков. Второе и третье места делят Антонио Феликс да Кошта и Жан-Эрик Вернь, набравшие по 28 баллов.