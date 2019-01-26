Боттас занял пятое место на Ралли Арктики, сумев выиграть один СУ

В Финляндии завершилась гонка Ралли Арктики. В этом году участие в ней принимал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Для него это был дебют в раллийных гонках. Финн выступал на машине Ford Fiesta команды M-Sport, которая используется и в ходе чемпионата WRC.

По итогам гонки Боттасу удалось показать пятый результат, при этом Валттери смог также выиграть один спецучасток. В Ралли Арктики поучаствовал также экс-пилот Формулы-1 Мика Сало. 52-летний Сало неудачно начал гонку и после первого дня занимал 43-е место, но в итоге финишировал с 11-м результатом.

Победителем же гонки стал Эмиль Линдхольм, сын многократного чемпиона Финляндии по ралли Себастьяна Линдхольма. Эмиль пилотировал машину Volkswagen Polo GTI R5.