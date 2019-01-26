Бёрд выиграл гонку Формулы-E в Чили, Верляйн — 2-й, Масса и Вандорн сошли

Сэм Бёрд стал победителем гонки Формулы-E в Сантьяго (Чили). Второе место досталось новичку серии, экс-пилоту Формулы-1 Паскалю Верляйну. Тройку лучших замкнул Даниэль Абт, хотя финишную черту третьим пересёк Александер Симс — его наказали за столкновение с Эдуардо Мортарой.



После финиша также были оштрафованы Хосе-Мария Лопес, опустившийся с 7-го места на 10-е, и Лукас ди Грасси («стоп-энд-гоу» за аварию), в итоге ставший 12-м.

Себастьен Буэми, к которому перешло первое место в квалификации, финишировать в гонке не сумел. Завершить гонку не смогли также новобранцы серии Стоффель Вандорн и Фелипе Масса, для которых пока выступления в Формуле-E складываются неудачно.

Формула-Е. Чили. Гонка

1. Сэм Бёрд (Virgin Racing)

2. Паскаль Верляйн (Mahindra Racing) — +6,489

3. Даниэль Абт (Team Abt) — +14,529

4. Эдоардо Мортара (Venturi) — +17,056

5. Робин Фряйнс (Virgin Racing) — +20,276

6. Митч Эванс (Jaguar Racing) — +23,755

7. Александер Симс (Andretti Autosport) — +27,590

8. Жером Д'Амброзио (Mahindra Racing) — +41,984

9. Оливер Тёрви (NIO Formula E Team) — +45,059

10. Хосе-Мария Лопес (Dragon Racing) — +45,376

11. Нельсиньо Пике (Jaguar Racing) — +48,635

12. Лукас ди Грасси (Team Abt) — +1.03,552

13. Андре Лоттерер (Techeetah) — +1.14,706

14. Гэри Паффетт (HWA Racelab) — +1 круг

15. Оливер Роуленд (DAMS) — не финишировал

16. Антонио Феликс да Кошта (Andretti Autosport) — не финишировал

17. Жан-Эрик Вернь (Techeetah) — не финишировал

18. Себастьен Буэми (DAMS) — не финишировал

19. Стоффель Вандорн (HWA Racelab) — не финишировал

20. Максимилиан Гюнтер (Dragon Racing) — не финишировал

21. Фелипе Масса (Venturi) — не финишировал

22. Том Дильмман (NIO Formula E Team) — не финишировал