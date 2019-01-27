Петров: в Карелии выполнил главную задачу — познакомился с ралли

Экс-пилот Формулы-1, гонщик программы SMP Racing Виталий Петров поделился впечатлениями от участия в ралли Карелии, по итогам которого он занял 13-е место в общем зачёте и 4-е место в своём классе. Спортсмен отметил, что главные задачи гонки были им выполнены.

«Главную поставленную задачу мы выполнили – доехали до финиша и познакомились с новой для меня дисциплиной, это был мой первый большой опыт в ралли. Всё было отлично, за исключением того момента, когда на одном из спецучастков пришлось менять переднее левое колесо. Мы чудом не застряли в сугробе из-за того, что до поворота оно разбортировалось. Чтобы не вылететь с трассы, мне пришлось дёрнуть ручник, и от этого я оказался развернут против движения. Конечно, на диске было невозможно развернуться, и я решил поменять колесо. Потратили на это несколько минут и затем продолжили гонку.

Погодные условия сегодня были плохие, другие участники тоже отмечали, что практически невозможно ехать – даже в 20 метрах впереди не видно, что происходит. Никто не ожидал, что погода так сильно испортится и доставит нам много сложностей, но даже несмотря на это, на некоторых допах мы шли в двух секундах от лидера. Думаю, если бы условия были лучше, мы смогли бы финишировать на более высокой позиции. Считаю, что наш с Дмитрием дебют удался. Хочу поблагодарить SMP Racing за предоставленную возможность проехать ралли и надеюсь, что мы не остановимся на этом и продолжим выступать в Чемпионате России по ралли. Спасибо Владимиру Васильеву, с которым мы работали на тестах, спасибо команде PRO-Sport Rally и лично её руководителю Андрею Жигунову за подготовку автомобиля и профессиональные советы. Спасибо нашим соперникам, которые достойно выступили и показали своё мастерство, соревноваться с ними было одно удовольствие, и, надеюсь, мы ещё не раз встретимся на гоночной трассе», — приводит слова Петрова пресс-служба SMP Racing.

Также Петров разместил пост на своей странице в «Инстаграме», в котором рассказал об итогах ралли Карелии.