Боттас подвёл итоги участия в ралли Арктики

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас в уходящий уик-энд провёл дебютную в карьере гонку, поучаствовав в ралли Арктики. Финну удалось показать пятый результат и выиграть один из спецучастков. После завершения заездов он поделился впечатлениями от нового опыта, отметив, что получил удовольствие.

«Моё первое в карьере ралли мы завершили на пятом месте, а также с победой на одном из спецучастков. Сложный, но по-настоящему интересный этап. Огромное спасибо партнёрам, команде, Тимо и всем, кто был вовлечён в это», — написал Валттери Боттас на своей официальной странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно также увидеть на официальной странице Валттери Боттаса в социальной сети.