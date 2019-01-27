Экипаж Алонсо занимает второе место после 12 часов гонки в Дайтоне

26—27 января на автодроме Daytona International Speedway (Дейтона-Бич, штат Флорида, США) проходит традиционный ежегодный суточный марафон «24 часа Дайтоны». Второй год кряду в гонке принимает участие двукратный чемпион мира Формулы-1 испанец Фернандо Алонсо.

В этом году он выступает на «Кадиллаке», в его экипаж также входят Камуи Кобаяси, Джордан Тейлор и Ренгер ван дер Занде.

После 12 часов гонки экипаж Алонсо занимает второе место в общем зачёте. На данный момент машину пилотирует Тейлор.

Лидирует в «Дайтоне» экипаж «Акуры» в составе Александера Росси, Элио Кастроневеса и Рики Тейлора. Тройку лучших замыкает ещё один экипаж на «Акуре», за который выступают Хуан Пабло Монтойя, Симон Пажно и Дэйн Кэмерон.

«24 часа Дайтоны». Положение после 12 часов

1. Александр Росси/Элио Кастроневес/Рики Тейлор («Акура»)

2. Фернандо Алонсо, Камуи Кобаяси, Джордан Тейлор, Ренгер ван дер Занде («Кадиллак»)

3. Хуан Пабло Монтойя/Симон Пажно/Дэйн Кэмерон («Акура»)

4. Пипо Дерани/Фелипе Наср/Эрик Керран («Кадиллак»)

5. Оливье Пла/Джонатан Бомарито/Гарри Тинкнелл («Мазда»).