Уэббер: немного переживаю за Кубицу

Экс-пилот Формулы-1 Марк Уэббер поделился ожиданиями от возвращения в «Большие призы» Роберта Кубицы, который в предстоящем сезоне будет выступать в составе «Уильямса». Австралиец признался, что переживает за спортсмена из Польши.

«Немного переживаю за Роберта. Надеюсь, он не будет разочарован какими-либо ограничениями при работе правой рукой. В некоторых ситуациях, к примеру при преодолении бордюров или аквапланировании, ему может быть очень непросто. Что касается психологической формы Кубицы, в ней я не сомневаюсь. Он в отличной форме и готов доказывать свои способности. Важно, что ему ничего не нужно доказывать другим. Но, как бы то ни было, некоторые вопросы всё же остаются», — приводит слова Уэббера GPblog.