Вандорн: разъярён своей ошибкой

Пилот команды Формулы-E HWA Стоффель Вандорн прокомментировал итоги гонки в Чили. В Сантьяго бельгиец стартовал с пятого места и имел неплохие шансы на очки, но в конечном итоге допустил ошибку и разбил болид.

«Разочаровывающая гонка. Сначала мы были пятые, и у нас был темп. Нам было сложно удержаться в группе лидеров, так что предстоит много работы. После завершения периода сейфти-кар я ошибся в третьем повороте и врезался в стену. На этом гонка для меня была закончена. Я разъярён своей ошибкой. Очень жаль, потому что у нас были шансы завоевать очки», — приводит слова Вандорна Speedweek.

Видео аварии Стоффеля Вандорна на этапе в Чили можно посмотреть на официальной странице Формулы-Е в «Твиттере».