Перес чувствует себя недооценённым

Пилот «Форс Индия» Серхио Перес считает, что любители Формулы-1 привыкли к уровню его выступлений и недооценивают его потенциал.

«Похоже, что люди привыкли к моим выступлениям. Когда я был новобранцем, все говорили обо мне и видели во мне будущую звезду, как сейчас происходит с Эстебаном Оконом. Между тем, в 2017 году я был лучшим среди пилотов не из топ-команд. Я опережал всех своих напарников по командам, эти результаты говорят сами за себя.

Что касается моих выступлений в квалификациях в 2018 году и того факта, что Окон чаще меня опережал в них, то и здесь результаты ясны. Он был немного быстрее по субботам, но в гонках я был лучше. У меня больше очков, чем было у него. Но стоит признать, что мы были недалеки друг от друга.

Если же говорить о причинах поражений в квалификациях, то в целом я не чувствовал себя в машине 2018 года уверенно. У меня не было уверенности по субботам, но в гонках я выжимал максимум из болида", — приводит слова мексиканца Motorsport.