В «Рено» уверены, что перемены в регламенте ударят по лидерам в большей степени

Исполнительный директор «Рено» Марцин Будковски уверен, что от перемен в регламенте на сезон-2019 больше всего пострадают лидеры сезона 2018 года.



«Новые правила призваны упростить аэродинамику болидов, что однозначно окажет серьёзное влияние на эффективность машин. Это коснётся всех команд в пелотоне, но мы считаем, что топ-команды потеряют намного больше, поскольку они наиболее полно использовали потенциал свода правил на сезон-2018, а теперь будут лишены этого преимущества.



Сложно сказать, что потеряют все команды, но большие команды должны потерять больше. Их машины были быстрее. Перемены отбросят их назад. Но они гораздо лучше оснащены технически, так что у них будет возможность отыграться за счёт своей структуры и ресурсов», — приводит слова Марцина Будковски Autosport.