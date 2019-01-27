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Риккардо представил тизер своего шлема на сезон 2019 года

Риккардо представил тизер своего шлема на сезон 2019 года
Авто / Формула-1

Австралийский гонщик команды Формулы-1 «Рено» Даниэль Риккардо представил в «Инстаграме» тизер своего нового шлема, в котором он будет выступать в предстоящем сезоне, дебютном для него в команде.

По словам Риккардо, его новый шлем будет разительно отличаться от тех, что он использовал в прошлых сезонах. Новый дизайн шлема гонщика «Рено» будет представлен в ближайшее время.

«Шлем на сезон-2019 будет радикально отличаться от всех остальных», — написал в своём «инстаграме» Даниэль Риккардо.

Напомним, что в следующем сезоне Риккардо заменит в составе французской команды испанского гонщика Карлоса Сайнса-младшего, подписавшего контракт с «Маклареном».

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Даниэля Риккардо.

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