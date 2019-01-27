Ожье: здорово начать сезон с победы

Гонщик «Ситроена» Себастьен Ожье прокомментировал свою победу на Ралли Монте-Карло. Этот этап стал первым для Ожье после возвращения в «Ситроен».



«Должен сказать, что начинать сезон с победы очень здорово. Не так и много людей ставят на меня, пусть я и выигрывал много раз. Всегда непросто начинать сезон на новой для себя машине. Я рад, и вы могли это видеть в конце последнего спецучастка.



Я хорошо проехал его. Пытался атаковать. Очень трудно атаковать на сто процентов, выступая на новой технике. Я знал, что «Ситроен» хорош, но он реагирует иначе, чем я привык в последние годы. Я показал всё, что мог. Крис Мик был быстрее на последнем спецучастке, но главное — победа на этапе», — приводит слова Себастьена Ожье официальный сайт ФИА.