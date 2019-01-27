Алонсо выиграл «24 часа Дайтоны»

Экипаж двукратного чемпиона мира в Формуле-1 Фернандо Алонсо одержал победу в марафоне «24 часа Дайтоны». В этом году он выступал на «Кадиллаке», в его экипаж также входят Камуи Кобаяси, Джордан Тейлор и Ренгер ван дер Занде.
За два часа до финиша Алонсо шёл на второй позиции, уступая экипажу Фелипе Насра, однако из-за сильного дождя машина Насра столкнулась с аквапланированием и в одном из поворотов он был вынужден пропустить Алонсо вперёд. Вскоре после этого над трассой был показан красный флаг, уже не первый в этой гонке. Вскоре гонка была признана оконченной.
Второе место занял экипаж Фелипе Насра, а третьим стал экипаж Александера Росси, Элио Кастроневеса и Рики Тейлора.
«24 часа Дайтоны»
1. Фернандо Алонсо/Камуи Кобаяси/Джордан Тейлор/Ренгер ван дер Занде («Кадиллак»)
2. Пипо Дерани/Фелипе Наср/Эрик Керран («Кадиллак»)
3. Александер Росси/Элио Кастроневес/Рики Тейлор («Акура»)
4. Лоик Дюваль/Ромен Дюа/Джон Беннетт/Колин Браун («Ниссан»)
5. Рубенс Баррикелло/Михаил Гойхберг/Тристан Вотье/Девлин ДеФранческо («Кадиллак»)
6. Пастор Мальдонадо/Роберто Гонсалес/Себастьян Сааведра/Райан Каллен («Орека»)
7. Крис Райт/Кайл Мэссон/Кэмерон Кассельс/Роберт Мэссон («Орека»)
8. Хуан Пабло Монтойя/Симон Пажно/Дэйн Кэмерон («Акура»)
Посмотреть фото можно в «твиттере» Ренгера ван дер Занде.