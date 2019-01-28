Боттас: хочу опередить Хэмилтона в разы сильнее, чем в последние два года

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас в минувший уик-энд провёл дебютную в карьере гонку, поучаствовав в Ралли Арктики. Финну удалось показать пятый результат и выиграть один из спецучастков. После завершения заездов он признался, что доволен завершившимся ралли, и заявил о желании опередить своего напарника по «Мерседесу» Льюиса Хэмилтона в предстоящем сезоне Формулы-1.

«Сложные, но по-настоящему приятные этапы.

Моя цель — всегда быть лучше, поэтому я продолжу работать вместе со своей командой и постараюсь быть лучшим гонщиком. Конечно, я хочу опередить Хэмилтона в разы сильнее, чем в последние два года. Знаю, что это будет тяжёлая работа, но я готов усердно трудиться. У нас с Льюисом отличная команда с потрясающим командным духом. То количество усилий, которое в меня вкладывает команда, невероятно, и это также поможет мне в этом году», — цитирует Боттаса Wheels 24.