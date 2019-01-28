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Источник: Liberty Media может продать Формулу-1, Экклстоун — один из вариантов

Источник: Liberty Media может продать Формулу-1, Экклстоун — один из вариантов
Авто / Формула-1

Американская компания Liberty Media ищет возможность продать Формулу-1. Об этом сообщает Johnwallstreet.

Liberty приобрела Формулу-1 в 2016 году и в 2017-м назначила Чейза Кэри руководителем серии, заменив Берни Экклстоуна, который до продажи являлся владельцем коммерческих прав Королевских гонок.

«Liberty изучает сценарии, которые уменьшат её долю в автогонках», — говорится в статье издания.

Сделка Liberty по приобретению Формулы-1 в 2016 году оценивалась в $ 8 млрд.

Отмечается, что 88-летний Экклстоун может выкупить Формулу-1 обратно «за долю» от этой цены.

«До сих пор я не видел ничего, что имело бы смысл. Liberty делают почти всё неправильно», — сказал недавно Экклстоун.

Ранее команды Формулы-1 отклонили предложение Liberty о презентации болидов в один день.

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