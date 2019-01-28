Алонсо прокомментировал победу на «24 часах Дайтоны»

Испанский автогонщик Фернандо Алонсо прокомментировал победу в марафоне «24 часа Дайтоны», которой его экипаж на «Кадиллаке» в составе Камуи Кобаяси, Джордана Тейлора и Ренгера ван дер Занде добился в минувшее воскресенье.

«Я очень сильно горжусь той работой, которую мы сегодня проделали, но это была не однодневная работа, она длилась целый месяц. В декабре мы начали готовиться к гонке и получать необходимые документы о том, как работает «Кадиллак», Wayne Taylor Racing, а также начали изучать процессы, которые могут отличаться от других команд. Мы постарались интегрироваться как можно быстрее. Камуи и я старались узнать как можно больше от команды на тестах, а затем и на самой гонке. Это было очень, очень сложно. Условия менялись постоянно», — приводятся слова Алонсо в пресс-релизе гонки.