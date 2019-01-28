Источник: «Форс Индия» покажет на презентации новую ливрею на старом болиде

13 февраля в Торонто (Канада) состоится презентация команды Формулы-1 «Рейсинг Пойнт» («Форс Индия») на сезон 2019 года.

Ожидалось, что на мероприятии «Рейсинг Пойнт» покажет новый болид на 2019 год. Однако, как сообщает журналист Auto Motor und Sport Тобиас Грюнер, команда презентует только новую ливрею, которая будет нанесена на болид «Форс Индия» сезона-2018.

В презентации примет участие канадский гонщик «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл, а также его напарник Серхио Перес. Ранее сообщалось, что на презентации будет объявлено новое название команды, хотя в теории она может сохранить бренд «Рейсинг Пойнт».

По слухам, новая расцветка автомобиля «Рейсинг Пойнт» будет сине-розовой.

Ранее сообщалось, что команды Формулы-1 отклонили предложение владельца серии Liberty Media о презентации болидов «конюшен» в один день на специальном мероприятии.